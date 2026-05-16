ドジャースの大谷翔平選手が日本時間16日、自身のインスタグラムで愛犬・デコピンの3歳の誕生日をお祝いしました。この日で3歳の誕生日を迎えたデコピン。投稿には「3歳」とつづられ、誕生日を祝うささやかな飾り付けを施した室内で主役のデコピンを写した1枚や、デコピンが誕生日ケーキを食べている動画などが公開されました。飾り付けに注目してみると年齢を表す『3』の大きなバルーンや「HAPPY BIRTHDAY」のガーランド、デコピ