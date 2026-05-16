フリーアナウンサーの馬場典子（52）が16日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露し反響を呼んでいる。馬場は「パーマかけ直しました」と書き出し、爽やかなショートヘアの近影をアップショットで公開。「お風呂上がりはAnnie状態（笑）馴染むまでどのくらいかかるかな」とつづった。これにファンからは「馬場さんは可愛いままですね」「とてもお似合いです」「めっちゃかわいいすごく似合ってます」「