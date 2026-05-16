日本野球機構(NPB)は16日、同日開催の日本ハム対西武戦の予告先発投手の変更を発表。西武の先発投手が佐藤爽投手に変更となりました。当初、登板予定となっていたのは隅田知一郎投手。変更の理由は「左肩違和感」と明かされています。なお、対する日本ハムの先発は加藤貴之投手です。佐藤投手は4月26日に支配下登録を勝ち取った2年目左腕。5月1日のロッテ戦でプロ初登板・初先発を迎え、7回無失点の好投で初勝利をあげました。続く