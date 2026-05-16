陸上・東日本実業団選手権第２日（１６日・ＮＤソフトスタジアム山形）――５０００メートル競歩の女子は梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）が２１分２２秒８５で優勝した。男子は住所大翔（富士通）が１８分５３秒６６で制した。女子のレースでは今秋の愛知・名古屋アジア大会マラソン競歩代表の梅野と、ハーフマラソン競歩代表の柳井綾音（富士通）が激突。１０００メートル付近から一騎打ちの展開となった。２８００メートル付近で梅野