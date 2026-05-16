タレントの辻希美が15日、自身のアメブロを更新。長男に大好評だったという“冷やし中華弁当”を披露した。【映像】辻希美がこれまでに作ったお弁当（複数カット）「金曜日だぁーっ」と切り出した辻は、「1週間終わったぁー と喜び 明日はお弁当無いから 目覚まし無し〜」と説明。お弁当作りがお休みになる週末を迎えた喜びを明かし、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの、笑顔の親子ショットを公開した。続けて「そんな昨日と今