フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）が恋人の存在を公表し、反響を呼んだ。１５日に公開した上海ディズニーランドを楽しんでいる姿を投稿。ザギトワはＴシャツにデニムショート丈パンツ姿で中国のディズニーランドを満喫している写真を投稿。他に、上海の街や船上で撮影した私服ショットを続々と公開した中で、男性に肩車をされている写真も投稿。「私達は公言はしないけれど、隠