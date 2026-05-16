全国的に晴れ北海道は夕方以降、にわか雨の可能性全国的に穏やかに晴れて、各地で行楽日和となるでしょう。紫外線が強くなるため、帽子や日傘などで対策を十分にすると良さそうです。【写真で見る】晴れて気温上昇西日本では30℃以上の真夏日北海道は夕方以降、雲が広がりやすく、道北ではにわか雨があるかもしれません。本州付近は急な雨や雷雨の可能性は低く、折りたたみ傘がなくても外出できそうです。気温上昇で真夏日にな