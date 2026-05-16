ゴールデンウイークに東京から長野へ車で帰省した際、「運転中にオービス（※）が光ったかもしれない」と感じたら、不安になる人もいるでしょう。 特に気になるのが、その後届くとされる「出頭通知」と、対応のために現地まで行かなければならないのかという点ではないでしょうか。遠方での違反となると、交通費や時間の負担も無視できないでしょう。 本記事では、出頭通知の仕組みや、遠方への出