俳優のチャン・ドンジュ（31）が突如として引退を発表した。その壮絶な背景に、多くの人々が衝撃を受けている。【画像】チャン・ドンジュに「変なことだけはやめて…」の声チャン・ドンジュが俳優業の幕を下ろすことを宣言した。2012年の舞台『真夏の夜の夢』でのデビューから14年。この決断の背景には、深刻なハッキング被害と、それに伴う甚大な金銭的被害が関係していると見られている。2017年のドラマ『恋するレモネード』で注