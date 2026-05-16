【0-4-0ST EMESLETT OSCAR】 発売日・価格未定 「第64回静岡ホビーショー」では鉄道模型メーカー各社も様々な新商品を発表した。本稿ではKATOの新商品を紹介したい。KATOは昨年「小さい商品」を発表すると予告したが、その答えが通称「オスカー」、「0-4-0ST EMESLETT OSCAR」をHOナローゲージの機関車で再現した商品だ。まずはこの商品を皮切りに新商品