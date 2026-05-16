◆パ・リーグ日本ハムー西武（１６日・エスコン）ＮＰＢは１６日、エスコンフィールドで１４時から行われる試合において、西武の予告先発が隅田知一郎投手から佐藤爽投手に変更になったと発表した。隅田の左肩違和感のため。佐藤爽はプロデビュー戦となった１日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で球団初の育成出身投手の初登板勝利を挙げるなど、今季は２試合２先発登板して１勝０敗、防御率１・５０の成績。先発投手陣が軒並み好調な