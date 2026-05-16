◆米大リーグエンゼルス０―６ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースは１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス３連戦の初戦に臨み、快勝で３連勝を飾った。先発予定だったスネルが左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。急きょブルペンデーとなったが、救援陣が快投リレーでつないだ。前日に完全休養となった大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、メジ