◆米大リーグロッキーズ―ダイヤモンドバックス（１５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１５日（日本時間１６日）、日米通算１５０勝をかけて先発する１６日（同１７日）の本拠地・Ｄバックス戦の登板前日に取材対応。スポーツ報知の取材には「（１５０勝は）通過点ですし、何とか早く達成できると（いい）。明日決められるように頑張ります」と力を込めた。本拠地のクアー