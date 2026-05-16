上方落語協会のファンイベント「第３３回彦八まつり」が１６日、大阪市の生國魂（いくたま）神社で開幕し、実行委員長を務める落語家の月亭方正（５８）と、奉納落語会で浪曲を披露したお笑いタレントの間寛平（７６）が取材に応じた。屋外での催しや、落語家の露店が多く立ち並ぶ彦八まつり。天候が気がかりだったという方正は「これだけの快晴。『これは何か応援されているな』と。いくたまさんの何か見えない力に応援してい