マレーシアで日本時間16日に行われた『PPA Asia 500 Kuala Lumpur Open 2026』の男子シングルス準決勝で、日本の畠山成冴（29、sansan）は2ー0（11ー4、11ー5）で勝利し、日本勢史上初のシングルス決勝進出を果たした。試合後、畠山は「この準決勝という場で、ちゃんと集中できたのが良かったです」と試合を振り返った。初の決勝に向けて「もちろん勝つことが自分が一番目指してることなんですけど、勝っても負けても、とにかく自