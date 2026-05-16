究極のV10搭載のスポーツカーとは1997年に誕生した「グランツーリスモ」シリーズは、2025年6月25日時点で累計販売本数1億本を突破した世界的なドライビングシミュレーターです。実車の挙動やエンジン音、さらには内装の質感まで徹底的に再現し、単なるレースゲームを超えた「カーライフ・シミュレーター」としての地位を確立。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“4WD”スポーツカー」です！ 画像で見る（38枚）2013年から