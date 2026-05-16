俺（エイジ、57歳）は妻（レイコ、55歳）と次男（カイト、高3）との3人暮らし。長男（リクト）は、大学進学で家を出ています。数か月前、隣県に住む母（カツエ、87歳）が倒れて入院しました。家事ができない父（ショウゾウ、86歳）のために兄（タカオ、61歳）夫婦と姪（マホ、30代）がたびたび父を訪問してくれています。その様子に妻が「遺産目当てではないか」という疑念を抱き始め、俺たち夫婦の立場が一気に悪い方向へ。息子た