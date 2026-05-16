元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が16日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。写真集について語った。仲良し芸能人が自由気ままに旅をする「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、プライベートでも仲良しだという鈴木亜美と埼玉・長瀞で日帰り旅行する様子が放送された。鈴木から「この間出した写真集が2冊目だよね？凄いよね」と振られる場面が。「亜美ちゃんに、本物になる前のや