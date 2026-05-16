フィギュアスケート女子の中井亜美選手が15日、自身のインスタグラムを更新。所属するTOKIOインカラミを訪問したことを報告しました。ミラノ・コルティナ五輪では17歳の若さで銅メダルを獲得した中井選手。この日はその銅メダルを首にかけ、TOKIOインカラミを訪れました。投稿にはTOKIOインカラミの社長らと撮影したフォトを公開するとともに「昨シーズンの振り返りから、オリンピック、そして今後のことについて冬廣社長とお話さ