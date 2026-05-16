◇MLB ドジャース 6-0 エンゼルス(日本時間16日、エンゼル・スタジアム)ドジャースはエンゼルスに投手8人の継投で完封勝利し、連勝を3に伸ばしました。同じロサンゼルスに本拠地を置く両チームの3連戦初戦。ドジャースはこの日ブレーク・スネル投手が先発予定でしたが直前に故障者リスト入りしたため、リリーフのウィル・クライン投手が急きょ先発マウンドに上がりました。キャリア初の先発登板となったクライン投手でしたが2イニ