サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「柿谷曜一朗 ドリームプロジェクト」を更新。W杯日本代表の初戦となるオランダ戦でのMF久保建英（Rソシエダード＝24）の意外な起用を推奨する場面があった。15日にW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人が発表された。W杯グループリーグ初戦は6月15日のオランダ戦となる。柿谷氏はオランダ戦のスタメンを予想する中で、久保を途中出場するこ