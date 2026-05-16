社会人になってはじめてもらうお給料、「初任給」。使い道を聞くと貯金や自分へのご褒美などそれぞれですが、多かったのは“親孝行”。高校卒業後、就職した男性は初任給で家族に焼き肉をごちそう。営業職についた女性は両親と伯父にお寿司をごちそうし、サプライズでプレゼントも用意していました。初任給で家族に感謝を伝える新社会人の親孝行の現場に密着しました。◇◇◇■初任給“使い道トップ”は親孝行平均支給額は26