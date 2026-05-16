【女子ボートレーサーインタビュー赤松咲香（２４＝徳島）後編】――お父さんは競輪の赤松誠一選手赤松はい。ボートレーサーになったきっかけは父でした。小さい頃からボートレーサーを勧められていました。子供たちにも公営競技の選手になってほしかったようです。ウチはお父さんもきょうだいもみんな大きいんですけど、私だけ小さくて…。兄は１８０センチありますし、姉も１６０センチを越えているんですよ。ただ、根性