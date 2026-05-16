【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月4日（土）25時よりTOKYO MX、BS11にて放送開始となる、都築真紀が原作・脚本を手掛ける『魔法少女リリカルなのは』シリーズ完全新作TVアニメーション『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のメインビジュアルが新たに公開された。今回公開されたメインビジュアルには、これまで段階的に発表されてきたキャラクターたちが一堂に会し、「EXCEEDS」と「魔人狩り」メンバ