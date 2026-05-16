韓国の俳優、チェ・ジウさん（50）が2026年5月7日、自身のインスタグラムを更新。日本旅行のショットを披露した。「Mom」チェ・ジウさんは、「Mom」として、ハートと桜の絵文字で添え、日本旅行の写真18枚を投稿した。写真の中には、後ろ姿がとらえられた母親との2ショットもあった。インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツにデニムのボトムを着用。足元にはスニーカーを合わせている。8枚目では露店で買い物を楽しんで