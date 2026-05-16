沖縄出身の女性ラッパーＡｗｉｃｈ（エーウィッチ）が１６日までに自身のＳＮＳを更新。圧巻の肉体美にファンが沸いた。インスタグラムに撮影ショットなどを掲載、おなかを見せた衣装では、引き締まったボディーを惜しげもなく披露した。この投稿には「ごっついボディー」「何歳になってもカッコイイ」「最高です」「仕上がり過ぎてる」「きゃーー」とほれぼれするフォロワーからの声が集まった。Ａｗｉｃｈは、２０２０年に