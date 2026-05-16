◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で３戦ぶりに打者復帰し、６点リードの９回１死で迎えた５打席目は一ゴロに倒れた。初回、１打席目にバッターボックスに入ったが、思わぬハプニングに見舞われた。大谷と球審、そしてエンゼルスのオホピー捕手がホームベー