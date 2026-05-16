俳優の六平直政が１６日、都内で行われた映画「廃用身」（吉田光希監督）の公開記念舞台あいさつに、主演の染谷将太らと出席した。原作は外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊氏の同名小説。「廃用身」とはマヒなどにより回復の見込みがない手足のこと。老齢期医療の最前線で患者の幸福と合理性を追求するあまり、禁断の医療へと踏み込んでしまう医師（染谷）を描いたヒューマンサスペンスだ。両足と