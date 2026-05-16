◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、美浦トレセン最内枠をゲットしたカピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）に大駆けムードが漂う。この日は坂路をリズミカルに６５秒１―１４秒３で上がった後、角馬場でクールダウンし調整を終えた。実川助手は「特にイレ込んだりもせずテンションもカイ食いも普段と変わらないですよ。元気いっぱいですね」と状態