◆ファーム・リーグ西武―巨人（１６日・カーミニーク）巨人は１６日、ファーム・リーグ、西武戦のスタメンを発表した。先発はマタで甲斐とバッテリーを組む。また１５日に１軍に合流し、ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）前の練習に参加していた小浜が「１番・遊撃」、浅野が「３番・中堅」でスタメン出場。２人は１５日には出場選手登録されず、再び２軍に再合流することとなった。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃小