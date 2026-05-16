◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクのスタメンが発表され、前日（１５日）の楽天戦でソロを含む２安打を放った正木智也外野手が「１番・右翼」で出場。スチュワートが先発のマウンドに上がり、１３日にトレードで加入した山本祐大捕手が先発マスクをかぶる。１５日に敗れて、勝率５割となったソフトバンク。３連敗中から、流れを変える１勝をつかみたい。以下はソフトバン