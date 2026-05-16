◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）元乃木坂４６で俳優の久保史緒里さんがソフトバンク戦でセレモニアルピッチを行った。昨年１１月に乃木坂４６を卒業した久保は宮城県出身で楽天ファンを公言している。２０２３年から４年連続、通算６回目の来場となった。「サードユニフォーム２０２６」を着用してマウンドへ。捕手役を務めた楽天・中島のミットへ、ノーワインドアップから美しいフォームで投げ