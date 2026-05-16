俳優の高畑裕太が１６日に公式サイトを更新し、約９年前の不祥事について声明を発表した。高畑は２０１６年８月に強姦致傷容疑で逮捕され、芸能活動を一時休止。その後示談が成立し不起訴処分となっている。「この度は、本書に目を通していただき、ありがとうございます」と書き出し、「本書は、私、高畑裕太が約９年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを