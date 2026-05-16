お休みの日のおやつを手軽に お休みの日はおやつの消費ペースが一段と早いような…。あれよあれよという間におやつのストックがなくなっちゃうこともしばしば。そんなときは、手軽に作れる手作りおやつがオススメ！ 材料は普段家での常備率が高い「バナナ」を使ったおやつを紹介します。 ホットケーキミックスを使ってヘルシー志向のおから入りバナナと相性◎なココアを入れて 手軽に作れる、混ぜて焼くだけの「バナナケーキ」