◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、美浦トレセン２４年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が好気配を漂わせる。この日は坂路を６４秒６―１４秒２で駆け上がり、その後はＷコースへ。終始、気合が乗った様子で臨戦態勢を整えた。木村調教師は「特にトラブルはなく、元気に過ごしてくれています。いい状態で出せるように努