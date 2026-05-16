米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおり（75）が13日、自身のインスタグラムを更新。「お約束のお野菜食べ切り〜」とつづり、冷蔵庫に残った野菜を“使い切った”手料理を披露した。【写真】「野菜畑のよう」残った野菜を使い切った“ダイナミック”な手料理披露の桃井かおりこの日のメインメニューは「蛤の塩焼きそば」。皿に盛られた焼きそばには、きゃべつやピーマン、にんじんなどの野菜がたっぷり入れられてお