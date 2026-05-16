俳優の染谷将太が１６日、都内で映画「廃用身」の公開記念舞台あいさつに登壇した。ヒューマンサスペンスとなる今作で、染谷は医師役を演じる。「ドキドキしています。本当に賛否両論といいますか、カラフルな感想が飛び交ってくれたらうれしい」と呼びかけた。作品に合わせて衝撃的だったことを聞かれると、染谷は「どうでもいいんですけど、ずっと地方に撮影に何ヶ月もいっていて。大阪にいたんですけど、気づいたら３キロ