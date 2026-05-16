シンガポールに拠点を移した女優・伊東美咲（４８）の公式ＳＮＳが１５日、更新され、雑誌やインタビュー記事に登場していることが告知された。マネージャーによる投稿で、雑誌で「目元のケア方法、使用しているケアアイテムなどご紹介しています」、同日の別投稿でも「海外での生活、子育てや教育についてお話しさせていただいております」などと紹介された。水色のシャツや緑のワンピース姿でのオフショットも公開された。