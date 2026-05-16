リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、15年間同じ家に住み続けている宮川が映画『正直不動産』をプッシュします。 参考：山下智久の“国際的なキャリア”は何をもたらす？『正直不動産』映画化のポイントを解説 2022年にNHKでドラマ化されて以降、スペシャルドラマ、シーズン2、スピンオフ＆スペシャルドラマが放