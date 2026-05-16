「サーモンとアボカドののっけ丼」の献立【画像で確認】しその風味が清々しい献立をもう1品！「もやし青じそつくね」の献立「疲れて帰ってきた日は、なるべく火を使わずにパパッと夕飯を済ませたい……」そんな願いを叶えてくれるのが、こちらの献立です。メインは切ってのせるだけの簡単どんぶり。副菜と汁ものも、身近な食材で手軽に作れるものを組み合わせました。栄養もしっかりとれる、タイパ抜群の3品をご紹介します。▷