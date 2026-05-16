ピーマンのパリパリ食感がGood！【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品お弁当にできたちょとしたスキマ。せっかく入れるなら彩りが良いものにしたい！そんな時にピッタリな緑の野菜を使った副菜レシピ3品をご紹介します。忙しい朝にも役立つ、レンチンでぱっと作れるおかずです。■ブロッコリーのオイル蒸しじゃこが味と食感のアクセントにブロッコリーのオイル蒸し【材料と作り方】（1人分）ブロッコリー3