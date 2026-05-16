エディオンは5月19日に、プライベートブランド「e angle」から足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」の販売を、エディオン全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」から開始する。価格は1万4800円。●立ったまた電源オン／オフ、風量調整が可能ANG-FAF30-Aは、足で軽く触れるだけで基本的な操作が可能な、タッチセンサー式の大きなボタンをベース部分に備えた扇風機。立ったままで電源のオン／オフ、風量の