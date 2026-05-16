歓喜の４強入りだ。サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで現地５月15日、日本の浮嶋敏監督が率いる中国は準々決勝でホスト国サウジと対戦。３−１の逆転勝利を収めた。21分に先制を許したが、27分にワン・シャン、59分にチャオ・ソンユアンがネットを揺らして逆転。90＋２分にヘ・シファンのゴールでダメを押した。中国メディア『ボールディングフットボール』は「信じられない展開だ！」と見出しを打ち、「22