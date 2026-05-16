【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HISASHI（GLAY）が、5月16日に放送されるMBS『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』（25:28～25:58）にゲスト出演する。 ■ライブハウスの喫煙所の話に、HISASHI「めちゃくちゃ気持ちわかります」 『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』は、4月からスタートした『MBS火ダネプロジェクト』の第4弾として放送される社会派ドキュメント。大阪・関西万博を機に取り締まり