【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、4月10日に発売されたライブDVD＆Blu-ray『BMSG FES’25』より、「14th Syndrome -remix- feat. RUI （STARGLOW）, TAIKI（STARGLOW）, KANON（STARGLOW）, RYUHEI（BE:FIRST)」のライブ映像を公開した。 ■「14th Syndrome -remix-」は、“20年後の自分”をテーマに制作した楽曲 4月15日にリリースされたSKY-HIの最新アルバム『Success Is The Best Revenge -