この記事をまとめると ■2026年5月16日に愛知県国際展示場にて「オートメッセ in 愛知 2026」が開幕 ■中部地区の大規模モーターイベントとして約200台のカスタムカーを展示 ■見て・乗って・食べてとクルマ好きであれば1日中楽しめるイベントとなっている 「オートメッセ in 愛知 2026」のオープニングセレモニーを開催 愛知県国際展示場（愛知スカイエキスポ）にて「オートメッセ in 愛知 2026」が開幕した。 「オートメッセ i