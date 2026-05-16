俳優高畑裕太（32）が16日、Ｘを更新。16年の「不祥事」について長文の声明を公開し、当該女性との関係を持ったことは認めた上で「性的暴行」に該当する行為を否定した。高畑は16年、群馬県前橋市のホテルで40代の女性従業員に乱暴したとして、群馬県警に強姦（ごうかん）致傷容疑で逮捕された後、不起訴処分（起訴猶予）で釈放された。今回「〜大切なお知らせ〜この度、私、高畑裕太が9年前に起こした不祥事について、声