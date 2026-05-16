知人男性を刃物のようなもので刺したとして、千葉県警市原署は１６日、自称同県市原市北国分寺台、自営業星雅也容疑者（３４）を殺人未遂容疑で逮捕した。発表によると、星容疑者は１５日午後７時５分〜同２５分頃、同市大坪の民家で住人男性（３２）の腹を刃物のようなもので刺して殺害しようとした疑い。黙秘している。男性の傷は肝臓に達したが、搬送時に意識はあったという。星容疑者は現場から逃走していたが、１６日午