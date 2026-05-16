「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）決勝ラウンドに入り、上位争いが激しさを増す中、思わぬハプニングがその上位組に起きた。前半では特に鬼門とされる５番パー４。通常営業ではパー５の長さで、ティーショットは３００ヤード以上飛ばすか、２２０までにとどめないとフェアウエーにはいかない難関ホール。後ろから３組目、藤本佳則、杉本スティーブ、細野勇策がグリーンにたど