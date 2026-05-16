芸能界で、タレント所属事務所の倒産が相次いでいる。5月13日、東京商工リサーチは、芸能プロダクション「Mint Productions」と関連会社3社が、4月28日に東京地裁から破産開始決定を受けていたと報じた。「この事務所には、“AIドル”として活動するアイドルグループ『最終未来少女』が所属していました。メンバー全員がAIのようなビジュアルをコンセプトにしており、過去には、元メンバーの藤咲凪さんが2児を育てる“シングルマ